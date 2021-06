Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat aangifte doen na een hackpoging die afgelopen vrijdag plaatsvond. Dat meldt een woordvoerder van de stichting. Vanwege het incident kwamen vrijdagavond e-mails met testuitslagen later aan.

Testen voor Toegang regelt coronatoegangstesten namens de overheid. In totaal gaat het om 95 testlocaties in heel het land. Vanaf 0.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag mochten mensen weer naar nachtclubs, mits ze een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs konden laten zien. Maar voor veel mensen kwamen hun testuitslagen vrijdag te laat binnen, waardoor ze niet op stap konden.

De woordvoerder zegt tegen NU.nl dat de Stichting Open Nederland aanwijzingen heeft voor een hackpoging. Vanwege een lopend onderzoek worden daarover verder geen details vrijgegeven. Er zijn daarnaast geen aanwijzingen dat hackers toegang hebben gekregen tot data. Wel zijn extra maatregelen getroffen om mogelijk andere aanvallen af te weren en systemen veilig te stellen.

Eerder schreef NH Nieuws en De Gelderlander dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden "ter compensatie" of "om er vanaf te zijn" zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was. Stichting Open Nederland zegt hier later nog inhoudelijk op te reageren.