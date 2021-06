Autoriteiten in Roemenië hebben twee Roemeense verdachten opgepakt die jarenlang betrokken waren bij grootschalige online fraude op de Nederlandse online huizenmarkt, schrijft de Europese justitiedienst Eurojust. De verdachten plaatsten nepadvertenties voor huurappartementen en lieten honderden slachtoffers een of twee maanden huur overmaken.

De fraudezaak liep sinds 2015. Slachtoffers werden via berichtendiensten benaderd en overtuigd om alvast huur over te maken, zonder dat ze de appartementen hadden bezichtigd.

Door via berichtendiensten te communiceren bleven de verdachten lange tijd anoniem. Het geld werd overgemaakt naar bankrekeningen in verschillende landen om de bedragen wit te wassen. De oplichters kregen minstens 700.000 euro in handen door mensen op te lichten, laat een woordvoerder van Eurojust desgevraagd aan NU.nl weten.

Eurojust werkte samen met Nederlandse en Roemeense autoriteiten aan het onderzoek dat leidde tot de aanhouding van de twee verdachten. De Nederlandse autoriteiten hebben Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd om hen in Nederland te kunnen vervolgen.

Er zijn ook twee huizen doorzocht. Daarbij zijn telefoons, computers en een "grote som geld" in beslag genomen. Details daarover zijn verder niet bekend.