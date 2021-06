Een 'paar duizend mensen' kregen een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app terwijl zij nog niet volledig gevaccineerd zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid maandag in antwoord op vragen van NU.nl.

Sinds afgelopen donderdag is het mogelijk om in de corona-app een vaccinatiebewijs te genereren. Daarvoor moeten mensen in Nederland volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat betekent dat zij twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken moeten hebben.

Toch konden zeker duizenden mensen na één dosis van deze vaccins een vaccinatiebewijs maken. Het probleem is maandag opgespoord en opgelost, zegt de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Het is onduidelijk wat precies de oorzaak was. Omdat de app uit verschillende systemen gegevens moet ophalen, is het waarschijnlijk dat zaken "niet goed op elkaar waren aangesloten of er ergens een vinkje verkeerd stond", legt de woordvoerder uit.

Het ministerie heeft het probleem opgelost. Als het goed is, zijn onterechte vaccinatiebewijzen niet langer zichtbaar in de app. Maar het kan volgens de zegspersoon even duren voordat dit daadwerkelijk overal het geval is.

Naast mensen die na één prik onterecht wél een vaccinatiebewijs kregen, zijn er ook gevallen waarbij de app na één dosis onterecht géén bewijs genereert. Het gaat om mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt. Zij hebben daarna voor een bewijs voldoende aan één AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prik, maar dit gaat niet altijd goed.

Bij het Janssen-vaccin is één dosis altijd voldoende. Een bewijs van volledige vaccinatie in CoronaCheck geeft toegang tot locaties of evenementen die met de app toegangscontroles uitvoeren.