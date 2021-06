De iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Max Pro krijgen een ultragroothoeklens met autofocus, schrijft 9to5Mac op basis van de doorgaans goed ingelichte Apple-analist Ming-Chi Kuo. De nieuwe smartphones van Apple worden naar verluidt in het najaar aangekondigd.

Volgens Kuo bestaat de ultragroothoeklens op de iPhone 13 Pro uit zes onderdelen in plaats van vijf, zoals de ultragroothoeklens van de iPhone 12 Pro. De toevoeging van autofocus moet zorgen voor betere foto's en video's. De huidige iPhones hebben een ultragroothoeklens met een vaste focus, waarmee de scherpte op foto's niet naar onderwerpen op de voor- of achtergrond kan worden verplaatst.

De analist zegt dat dit jaar alleen Pro-modellen van de iPhone 13 een verbeterde ultragroothoeklens zullen krijgen. Pas in 2022 worden de goedkopere modellen van een nieuwe ultragroothoeklens met autofocus voorzien.

Het is niet de eerste keer dat Kuo over verbeteringen in de ultragroothoeklens schrijft. Ook DigiTimes schreef in maart op basis van ingewijden dat Apple aan autofocus voor de cameralens werkt.

Andere geruchten zijn dat de iPhone 13 een vergelijkbaar ontwerp zal hebben als de iPhone 12, maar met onder meer een krachtigere processor, een kleinere inkeping voor de camera en gezichtsscanner voorop en uitgebreide 5G-ondersteuning. De nieuwe iPhone 13-serie wordt traditiegetrouw in september aangekondigd.