Mensen die onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting en één prik hebben gehad, kunnen daar nog steeds niet altijd een bewijs van aanmaken in de CoronaCheck-app. Dat zou wel moeten: demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beloofde vrijdag tegen persbureau ANP dat het probleem nog dit weekend zou worden opgelost.

Met CoronaCheck kunnen mensen aantonen dat zij een recente negatieve testuitslag hebben gekregen. Sinds donderdag is het ook mogelijk om met de app te bewijzen dat je bent gevaccineerd.

De app zoekt onder meer in de systemen van het RIVM en de GGD of mensen volledig gevaccineerd zijn. Dat betekent dat voor het vaccinatiebewijs één Janssen-prik of twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken nodig zijn.

Maar wie het afgelopen half jaar al een corona-infectie heeft doorgemaakt, heeft in Nederland aan één prik voldoende. De CoronaCheck-app genereert in die gevallen echter nog steeds niet altijd een vaccinatiebewijs, erkent een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid vandaag tegen NU.nl.

"Er wordt nog steeds hard aan gewerkt", zegt de woordvoerder. Zij kon niet gelijk aangeven waar het probleem precies zit. Ook is onbekend hoelang het naar verwachting nog duurt voordat iedereen in deze situatie een vinkje kan krijgen.

Mensen kunnen met een bewijs uit CoronaCheck toegang krijgen tot bijvoorbeeld locaties of evenementen. Vanaf juli moet de app ook dienen als digitaal reiscertificaat. EU-landen kunnen daarmee controleren in welke mate binnenkomende reizigers tegen COVID-19 zijn beschermd.