Vijf organisaties hebben maandag hun zorgen en kritiek geuit over een wetsvoorstel dat het voor terrorismecoördinator NCTV mogelijk maakt om burgers online te volgen.

Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Vrijschrift en Waag hebben een gezamenlijke verklaring gepubliceerd.

Het voorstel is ter consultatie aangeboden. Dat betekent dat burgers, bedrijven en organisaties suggesties kunnen doen voor verbetering van de wetgeving. Niet alle wetsvoorstellen gaan in consultatie. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals tijdgebrek.

Normaliter duurt een consultatieproces volgens de Rijksoverheid minimaal vier weken. In het geval van dit wetsvoorstel duurt het proces echter een week, met woensdag als einddatum. Dat is volgens de organisaties te kort voor een "heftig en omstreden voorstel".

"We kunnen alleen een constructieve reactie geven na een grondige bestudering. Daarvoor zijn vijf werkdagen niet alleen niet genoeg. Het is een schoffering van de tegenmacht", zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom.

Serv Wiemers, directeur van Open State Foundation, is ook niet te spreken over de de duur van de reactietermijn. "Het kabinet heeft de mond vol van een nieuwe bestuurscultuur, van een betere balans tussen macht en tegenmacht en van transparantie. De manier waarop dit wetsvoorstel wordt doorgeduwd lijkt daar helemaal niet op."

'Onderste steen van handelen NCTV moet bovenkomen'

De vijf organisaties vragen demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus de consultatie opnieuw te doen en een reactietermijn van minimaal vier weken te hanteren. "De onderste steen van het handelen van de NCTV moet eerst naar bovenkomen, voordat er over een 'oplossing' gesproken kan worden.", aldus Merel Koning van Amnesty International.

NRC onthulde in april dat de NCTV jarenlang privacygevoelige informatie over burgers heeft verzameld en gedeeld, wat in strijd is met de wet. Ook maakten NCTV-medewerkers gebruik van nepaccounts om honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten te volgen op sociale media.