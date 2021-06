Het Chinese ruimteagentschap CNSA heeft nieuwe beelden getoond die zijn opgenomen door de Zhurong-rover, schrijft BBC zondag. Hierop is te zien hoe het voertuig over het oppervlak van Mars rolt. De beelden zijn gemaakt met een draadloze camera, die de robot op de grond had geplaatst.

Naast beelden van de verkenning van het gebied Utopia Planitia, zijn er ook beelden uit mei vrijgegeven van de landing van Zhurong. Daarop is te zien hoe het voertuig is geland met behulp van een parachute.

Het CSNA zegt dat Zhurong 236 meter heeft afgelegd in 42 Marsdagen. Die duren iets langer dan een dag op aarde, namelijk 24 uur en 39 minuten.

De Marsrover is in mei op de rode planeet geland. De Chinese ruimtevaartorganisatie gaat ervan uit dat de rover ongeveer negentig dagen werk zal kunnen doen. Gedurende die tijd stuurt het voertuig de bevindingen terug naar aarde.

China wil in 2033 voor het eerst een bemande missie naar Mars uitvoeren. In de jaren daarna zouden meer vluchten naar de rode planeet moeten volgen. Het land stuurde deze maand ook al ruimtevaarders, die in dat land taikonauten heten, naar een eigen ruimtestation in een baan om de aarde. China wil ook een maanbasis neerzetten en onbemande missies naar planetoïden en de planeet Jupiter uitvoeren.