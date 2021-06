Berichtendienst WhatsApp gaat zijn geluidsopnamefunctie opnieuw ontwerpen, schrijft WABetaInfo zaterdag. In het nieuwe ontwerp laat de app geluidsgolven zien tijdens het opnemen. De functie wordt eerst getest onder een groep iOS- en Android-gebruikers.

In een video op hun Instagram-pagina laat WABetaInfo zien hoe de functie werkt. Daar is het op dezelfde plaats als de huidige opnameknop. De gebruiker ziet of de app zijn stemgeluid detecteert door geluidsgolven te laten zien.

Tijdens het opnemen is het mogelijk om de opname stop te zetten en deze terug te luisteren, voordat de gebruiker het bestand verzendt. Met de huidige versie van de app is dit nog niet mogelijk.

Omdat de functie zich nog in de testfase begeeft, is het niet bekend wanneer het uitkomt.