Ruimtevaartbedrijf SpaceX streeft ernaar om in juli zijn Starship-raket in een baan rond de aarde te brengen. Dat heeft topvrouw Gwynne Shotwell gezegd tijdens de International Space Development Conference (ISDC), schrijft CNBC vrijdag.

Het plan om Starship in een baan rond de aarde te brengen was al bekend, maar het was nog niet duidelijk wanneer het SpaceX het ruimtevaartuig wilde lanceren.

"We staan op het punt om het toestel te laten vliegen, of op zijn minst een poging te doen tot de eerste baanvlucht", zegt Shotwell.

De uitspraak van de topvrouw is opmerkelijk, volgens Space News. De aanvraag voor de lancering, die is ingediend bij de Federal Communications Commission (FFC), loopt namelijk nog.

Het is niet bekend aan welke specifieke eisen van de autoriteit Starship inmiddels voldoet. In de aanvraag staat dat het ruimtevaartbedrijf de raket wil lanceren vanaf de gebruikelijke basis in Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas.

Het onbemande prototype van de raket landde eerder in mei succesvol na een testvlucht boven de Verenigde Staten. Tijdens eerdere pogingen lukte het maar niet om de raket veilig te laten landen of heel te houden na de landing, maar bij het prototype SN15 ging dit wel goed.