Google gaat waarschuwingen tonen wanneer gebruikers zoeken naar breaking news of andere "snel veranderende" onderwerpen, schrijft het bedrijf vrijdag. De functie wordt eerst nog getest onder een kleine groep gebruikers. Het is niet bekend wanneer de functie wordt uitgerold.

"Soms staat de betrouwbare informatie waarnaar u op zoek bent nog niet online. Dit geldt met name voor nieuwsuitzendingen of nieuwe onderwerpen, waarbij de informatie die als eerste wordt gepubliceerd mogelijk niet erg betrouwbaar is.", verklaart Google.

Het bedrijf schrijft dat zijn softwaresystemen beslissen wanneer de waarschuwing wordt geactiveerd. Deze detecteren wanneer een onderwerp net online is verschenen en hoeveel betrouwbare nieuwsbronnen erover hebben gerapporteerd. "Het lijkt erop dat deze resultaten snel veranderen", zo leest de waarschuwing, die boven de zoekresultaten wordt weergegeven.

"We gaan voortaan een bericht tonen dat aangeeft dat het beter is om later terug te komen, wanneer er meer informatie van een breder scala aan bronnen beschikbaar is", schrijft Google.

De waarschuwingen gaan eerst verschijnen bij de Amerikaanse versie van de zoekmachine. Daarna komt de functie in de loop van de komende maanden wereldwijd uit.

Google en andere techbedrijven, zoals Facebook, liggen al langer onder vuur vanwege de verspreiding van nepnieuws via hun platforms. In maart heeft Google 25 miljoen euro gedoneerd aan het European Media and Information Fund. Dat is opgezet om desinformatie en misinformatie op sociale media en het internet tegen te gaan.