Autofabrikant Tesla roept in China bijna 300.000 auto's virtueel terug naar de garage. Volgens Chinese toezichthouders hebben de types Model 3 en Model Y een online software-update nodig vanwege problemen met het rijhulpsysteem.

De zogeheten assisted driving-functie in de elektrische auto's kan momenteel worden geactiveerd zonder dat daar opdracht voor is gegeven. Daardoor zou de auto bijvoorbeeld ineens sneller kunnen gaan rijden.

De auto's hoeven voor de aanpassing niet fysiek naar de garage. Het gaat om 249.855 auto's die in China zijn gebouwd, maar ook om 35.665 geïmporteerde voertuigen. Het is voor het eerst dat Tesla's die gemaakt zijn in China moeten worden aangepast.

Tesla heeft ondertussen zijn excuses aangeboden voor de kwestie. De autoproducent benadrukt dat de problemen zich niet voordoen in de Model S en Model X, waarin de cruisecontrolknop zich elders bevindt. Daardoor is er een zeer kleine kans dat het systeem ineens wordt geactiveerd.