Bij diverse teststraten van Testen voor Toegang loopt de wachttijd vrijdag op. De organisatie kampt met technische problemen, waardoor afspraken minder snel kunnen worden verwerkt.

"We hebben dit weekend een grote toename qua afspraken door de nieuwe regels, dus het is vrij druk", licht een woordvoerder toe. "Als je dan vertraging hebt, dan kunnen de wachttijden bij sommige locaties oplopen."

Vanaf zaterdag geldt dat de anderhalve meter niet in acht hoeft te worden genomen in gelegenheden als nachtclubs en discotheken als bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dat mag behalve een bewijs van een negatieve test ook een vaccinatie- of herstelbewijs zijn. Ook voor evenementen of festivals kan dat worden gebruikt.

Een aantal testlocaties draait vrijdag op volle bezetting, zegt Testen voor Toegang. "We zien dat de testlocaties in onder andere Groningen, Utrecht en Amsterdam vrij druk zijn qua bezetting. Op die plekken kan de wachttijd sneller oplopen." Volgens lokale media staan er daardoor onder meer in Groningen en Utrecht lange wachtrijen en zijn er ook mensen weggestuurd, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen.

De technische problemen spelen volgens Testen voor Toegang sinds vrijdagochtend. De oorzaak is nog niet bekend. Verwacht wordt dat het systeem vrijdag nog op orde is.