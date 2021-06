De Britse concurrentiewaakhond CMA is vrijdag een formeel onderzoek gestart naar Google en Amazon. De toezichthouder verdenkt de techgiganten ervan dat ze niet genoeg maatregelen nemen om nepreviews tegen te gaan.

Door niet of niet voldoende in te grijpen, zouden de bedrijven mogelijk de wet hebben overtreden. De bedoeling van het onderzoek is om te bekijken of dit inderdaad het geval is.

De CMA begon vorig jaar mei een verkennend onderzoek naar een aantal platforms. Daarbij werden verschillende systemen en processen onder de loep genomen die worden gebruikt voor het identificeren en verwijderen van nepreviews.

Volgens de toezichthouder heeft dit verkennende onderzoek bij Google en Amazon specifieke zorgen doen rijzen. De CMA vraagt zich af of de techgiganten wel voldoende maatregelen nemen om nepreviews te detecteren, onderzoeken en verwijderen. Ook is volgens de waakhond niet duidelijk hoe de bedrijven omgaan met sancties tegen mensen die neppe recensies plaatsen.

Een woordvoerder van Amazon heeft tegen de BBC gezegd dat het bedrijf voldoende maatregelen neemt om nepreviews tegen te gaan. Google heeft nog niet gereageerd op het onderzoek.