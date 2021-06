Instagram is een test gestart waarbij gebruikers foto's kunnen plaatsen vanaf desktop, meldt Endgadget. Op dit moment kan dat alleen vanaf een mobiel apparaat.

"We weten dat veel mensen Instagram openen vanaf hun computer", zegt een woordvoerder van Instagram tegen Endgadget. "Om die ervaring te verbeteren, testen we nu de mogelijkheid om een post op Instagram te maken via desktop."

Vooralsnog kunnen gebruikers die deel uitmaken van de test alleen foto's plaatsen op hun feed. Het uploaden van verhalen of reels is nog niet mogelijk.

De test wordt in eerste instantie uitgevoerd onder een beperkt aantal gebruikers. Het is nog onbekend in welke landen dit gebeurt en of Instagram de functie later voor iedereen wil invoeren.

Het is niet de enige test die Instagram momenteel uitvoert: het platform bekijkt ook of het in de toekomst mogelijk posts van vreemden wil laten zien in de tijdlijn van gebruikers.