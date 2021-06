Op de eerste dag dat de functionaliteit beschikbaar is, zullen ongeveer een miljoen mensen een vaccinatiebewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. De mogelijkheid werd donderdag gelanceerd, en is de hele dag zeer in trek geweest. Het was op meerdere momenten zo druk bij de systemen dat gebruikers een melding kregen dat ze het op een later moment nog eens moesten proberen.

De app was al een tijdje beschikbaar in de appstores en kon gebruikt worden om een testbewijs aan te maken. Deze donderdagochtend werden de vaccinatiebewijzen toegevoegd. Een miljoen bewijzen was ook ongeveer het maximaal haalbare aantal op de eerste dag dat de app live stond.

Met CoronaCheck worden twee codes gegenereerd waarmee gebruikers kunnen laten zien dat ze beschermd zijn tegen het virus. Voor binnenlands gebruik krijgt men zo'n vinkje na twee keer gevaccineerd te zijn. Voor buitenlands gebruik wordt weergegeven hoeveel vaccins gezet zijn en wanneer. Dit omdat de regels per land verschillen.

De code voor buitenlands gebruik is vanaf 1 juli bruikbaar als zogenoemd Digital Green Certificate (het vaccinatiepaspoort), waarmee in de hele Europese Unie gereisd kan worden. Op die datum wordt ook de mogelijkheid toegevoegd om een herstelbewijs aan te maken. Daarmee kan iemand laten zien recent genezen te zijn van een besmetting met het coronavirus.

Niet alle vaccinaties zichtbaar in app

De ontwikkelaars van de app hebben een beperking ingebouwd om vooral het systeem achter DigiD niet te zwaar te belasten. Er kunnen per seconde maximaal 25 mensen een code aanvragen. Dat komt neer op ongeveer 90.000 gebruikers per uur, of (ervan uitgaande dat bijvoorbeeld 's nachts veel minder mensen een code aanmaken) ruim een miljoen mensen per dag.

Niet alle inentingen zijn zichtbaar in de app. De gegevens zouden wel direct zichtbaar moeten zijn als mensen geprikt zijn door de GGD, maar als ze zijn gevaccineerd door de huisarts, in een instelling of ziekenhuis kunnen er problemen optreden. Soms heeft dat een technische oorzaak, en zijn de registraties nog niet omgezet naar de juiste computersystemen. Die achterstanden (dinsdag nog zo'n 1,2 miljoen vaccins van een onbekend aantal personen) worden zo snel mogelijk weggewerkt, zei het ministerie eerder deze week.

Ook kan het zijn dat mensen hebben doorgegeven dat ze niet willen dat hun informatie gedeeld wordt met het RIVM. Zij kunnen zich vanaf volgende week donderdag melden bij de plek waar ze geprikt zijn om dat te veranderen.

Huisartsenvereniging LHV waarschuwde donderdag dat het nu nog geen zin heeft om met de dokter te bellen omdat die het systeem nog niet in kan. De artsen vrezen veel vragen en veel extra werk te krijgen.