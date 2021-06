Google stopt pas tegen het einde van 2023 met het ondersteunen van volgcookies in zijn internetbrowser Chrome, maakt het bedrijf donderdag bekend op zijn blog. Dat is ongeveer twee jaar later dan het bedrijf eerder aankondigde.

Volgcookies zijn kleine bestanden die websites kunnen plaatsen. Door ze uit te lezen, is het surfgedrag van de gebruiker te traceren. Dit type cookies spelen een belangrijke rol bij het vertonen van online advertenties, waar Google groot mee is geworden.

In januari 2020 kondigde de Amerikaanse techgigant aan dat zijn populaire internetbrowser Chrome trackingcookies van derden niet langer zou ondersteunen. Het bedrijf gaf zichzelf twee jaar om die stap te maken.

Die deadline is nu verschoven naar eind 2023, blijkt uit de tijdlijn die Google donderdag op zijn blog publiceerde. Het uitfaseren moet in het midden van dat jaar starten en binnen drie maanden zijn afgerond.

Google werkt aan een alternatief voor volgcookies. Het bedrijf wil een manier aanbieden om advertenties te tonen zonder het surfgedrag van individuen te volgen.

De Europese Commissie kondigde dinsdag een formeel onderzoek naar onder meer dit initiatief aan. Ook andere reclamepraktijken van Google liggen bij het onderzoek onder een vergrootglas. De Commissie wil weten of het bedrijf concurrentie belemmert.