Instagram start een test waarbij gebruikers foto's en video's van vreemden in hun tijdlijn zien, meldt The Verge. Op dit moment zien gebruikers alleen beelden van personen die zij volgen.

In de test komen deze beelden door elkaar te staan. De getoonde foto's en video's zijn niet willekeurig. Gebruikers kunnen in hun instellingen laten weten welke onderwerpen ze interessant vinden. Geven ze niets aan, dan gokt Instagram zelf welke thema's een gebruiker waarschijnlijk leuk vindt.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om helemaal geen posts van vreemden in hun tijdlijn te zien. Ook dat kunnen zij aanpassen in de instellingen van de app. Ze doen nog wel mee aan de test, maar hebben dan laten weten geen interesse te hebben in de functie.

De test wordt in eerste instantie uitgevoerd onder een beperkt aantal gebruikers. Het is onbekend in welke landen dit gebeurt. Het is ook nog niet duidelijk of Instagram de functie later voor iedereen wil invoeren.