Wat is de beste soundbar? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Het geluid van de ingebouwde speakers van een tv is meestal niet al te best. Met een soundbar kun je dit eenvoudig een stuk verbeteren. Een soundbar kost daarnaast ook niet veel ruimte en is meestal heel gemakkelijk aan te sluiten.

De Consumentenbond test soundbars op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energiegebruik. Er zijn in totaal 35 soundbars getest die verkrijgbaar zijn.

Een soundbar van Yamaha is de Beste uit de Test. Een model van Samsung is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Yamaha YSP-2700

De Yamaha is niet goedkoop, maar blinkt uit in geluidskwaliteit. Alle tonen zijn goed in balans en het stereogeluid klinkt bijna perfect. Tijdens een film komen de effecten links en rechts goed door en ook het stemgeluid klinkt goed. Alleen de bas mist iets aan diepte.

Installeren is zo gepiept en hij is gemakkelijk te bedienen. Via wifi of bluetooth verbind je hem met je telefoon of tablet. Je kunt hem dan via een app op afstand bedienen. Muziek streamen via bijvoorbeeld Apple Airplay en Spotify Connect is ook mogelijk. Hij heeft drie HDMI-ingangen, zodat je voldoende ruimte hebt voor meerdere apparaten, zoals spelcomputers of mediaspelers.

Een nadeel is het hoge energiegebruik. Je kunt de soundbar namelijk alleen in de stand-bystand zetten. Hij heeft geen uitknop. Hierdoor verbruikt hij relatief veel stroom. Je kunt dit oplossen door hem aan te sluiten op een stekkerdoos met een aan-uitschakelaar.

Beste Koop: Samsung HW-Q800T

Deze soundbar van Samsung is een goed en vooral een stuk goedkoper alternatief. De geluidskwaliteit kan niet tippen aan die van de Yamaha, maar is ruim voldoende.

Net als bij de Yamaha is de installatie heel simpel. En ook de bediening werkt eenvoudig. Je kunt hem via wifi of bluetooth aansluiten op je smartphone of tablet. Hij is dan te bedienen met een eigen app. Ook kun je muziek streamen via bijvoorbeeld Apple Airplay of Spotify Connect.

Een extra voordeel is dat deze soundbar in stand-by-tand minder stroom gebruikt dan gemiddeld. Maar ook deze soundbar kun je niet volledig uitschakelen. Je kunt hem dus het beste aansluiten op een stekkerdoos met aan-uitschakelaar.

Hij heeft één HDMI-ingang. Er is dus slechts ruimte voor één extra apparaat.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.