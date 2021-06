Bewijs dat je geen corona hebt met CoronaCheck en duik in een van de oudste nog bestaande virtuele werelden met RuneScape.

CoronaCheck

De CoronaCheck-app werkt nu ook als vaccinatiebewijs. In de app is het mogelijk om een QR-code aan te vragen die aangeeft dat jij gevaccineerd bent, negatief getest bent of bent hersteld van een coronabesmetting.

Om een QR-code aan te vragen log je in met je DigiD, waarna je gegevens worden opgehaald bij de RIVM en de GGD.

In de app krijg je twee codes, waarvan de ene in Nederland gebruikt kan worden en de ander voor reizen binnen de Europese Unie. De code wordt gescand, waarna de scanner een groen scherm laat zien als je beschermd bent tegen COVID-19. Ook worden gegevens getoond die nodig zijn om je identiteit te controleren, want naast de app heb je uiteraard ook je identiteitsbewijs nodig.

Download CoronaCheck voor Android of iOS (gratis).

RuneScape

De populaire, langlopende MMORPG RuneScape is beschikbaar voor je smartphone. In de game beland je met talloze andere spelers in een fantasiewereld die altijd in gevaar is door monsters en magische wezens. Het is aan jou om te helpen. Dat doe je door te vechten, maar er zijn ook talloze andere activiteiten te doen.

Specifiek gaat deze app om RuneScape 3. Dat is geen derde deel, maar een derde versie van de bestaande game vol nieuwe opties. Eerder was namelijk ook Old School RuneScape al beschikbaar voor smartphones, speciaal voor hen die warme gevoelens koesteren voor de oude versie van de game. Probeer beide versies eens uit om te zien welke versie jouw voorkeur heeft.

Speel je RuneScape op de pc, dan is het mogelijk om te wisselen tussen de twee versies. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om op de pc de grote gevechten aan te gaan, maar onderweg in de trein rustig te vissen.

Download RuneScape voor Android of iOS (gratis).

1 Bekijk hier de trailer van RuneScape voor Android en iOS

Spotify Greenroom

Het tijdelijke succes van Clubhouse heeft een groot effect gehad op andere apps. Bedrijven zoals Facebook, Twitter en nu ook Spotify hebben namelijk snel hun eigen versies gebouwd. Die van Spotify heet Greenroom en is nu beschikbaar.

Deze aparte app biedt de mogelijkheid om een audiogesprek te starten of te luisteren hoe anderen praten via 'live rooms'. Inloggen kan met je Spotify-account.

Een groot verschil met Clubhouse is dat je via Greenroom gesprekken kunt opnemen. Clubhouse is gebouwd op het principe dat wat er in de app wordt gezegd ook in de app blijft. Spotify hoopt dat er op deze manier meer podcasts worden opgenomen, omdat die steeds belangrijker worden voor de muziekapp.

Download Spotify Greenroom voor Android of iOS (gratis).