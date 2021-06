Zul je altijd zien: heb je je laptop net hard nodig om onderweg iets belangrijks te doen, is hij binnen de kortste keren leeg. Door je laptopgebruik een beetje aan te passen, kun je dat in de toekomst voorkomen.

Bij sommige laptops gaat de accu zeker een uur of tien mee. Maar als je te veel van het apparaat vraagt, is die accu een stuk sneller leeg. Dat verslag dat je tijdens je treinreis wilde schrijven, komt dan niet af. Of je scherm valt tijdens een vlucht halverwege een film uit.

Dim je beeldscherm een beetje

Niet iedereen beseft dat het beeldscherm de grootste stroomvreter is. Het helpt dan ook een hoop als je het scherm wat dimt. Stel jezelf de vraag of die volle helderheid echt nodig is, of dat je het ook op een lager standje nog wel goed kunt zien.

Het is dan ook verstandig om je beeldscherm uit te schakelen als je de laptop even niet gebruikt. Stel ook vooral een energiebesparende stand-bymodus in, waarbij het scherm uit gaat als je een tijdje niks doet.

Schakel over naar vliegtuigmodus en sluit niets aan

Hoef je alleen maar te schrijven of heb je die film op je harde schijf staan, schakel dan vooral je verbindingen uit. Door je laptop in de vliegtuigmodus te zetten, gaat er geen stroom naar de wifiontvanger of bluetooth. Heb je wel internet nodig, dan is het ook al aan te raden om bluetooth apart uit te schakelen.

Pas ook op met externe apparaten die je aan je laptop aansluit. Een muis, een externe harde schijf: allemaal slurpen ze een klein beetje energie. En het spreekt voor zich dat het niet verstandig is om je telefoon op te laden aan je laptop als je wil dat de batterij wat langer meegaat.

Vergeet multitasken en focus op één taak

Mocht de batterijduur nog steeds onder de maat zijn, dan draait er misschien een programma op de achtergrond dat veel van je laptop vraagt. Hoe meer programma's er worden uitgevoerd, hoe harder je laptop moet werken en hoe meer stroom er wordt verbruikt.

Open het Taakbeheer van je computer om te zien wat er op dat moment allemaal draait. Zie je iets wat je niet gebruikt, maar wel veel geheugen vraagt, overweeg het dan uit te schakelen. Sowieso kun je multitasking beter vergeten als je zo lang mogelijk met je batterij wil doen. Richt je op één taak en start verder geen overbodige programma's op.

Wil je genieten van de resultaten van deze tips, gebruik dan het batterijicoontje, bij de meeste laptops rechtsonder in het scherm. Als je daar met de muis boven zweeft, zie je een schatting van de resterende tijd met je huidige accuverbruik. Probeer het maar eens: schroef de helderheid van je scherm omlaag en zie hoe die schatting omhoog schiet.