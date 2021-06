China wil in 2033 voor het eerst een bemande missie naar Mars uitvoeren. In de jaren daarna zouden meer vluchten naar de rode planeet moeten volgen.

China zette onlangs al een onbemand karretje op Mars. Er staan bemande vluchten naar de planeet gepland in 2033, 2035, 2037, 2041 en later, zei Wang Xiaojun van de Chinese academie voor lanceerinstallatietechnologie (CALT) tijdens een conferentie in Rusland.

De Chinezen zijn van plan eerst robots naar Mars te sturen. Die gaan kijken wat de beste plek is om een basis te bouwen. Ook moeten ze systemen gaan neerzetten om bijvoorbeeld water te winnen en zuurstof en elektriciteit te genereren. Daarvan kunnen ruimtevaarders dan gebruikmaken.

China moet ook nog een manier bedenken om de ruimtevaarders weer op te halen en terug te brengen naar de aarde. De weg naar Mars is een lange. Wang sprak de hoop uit dat nieuwe technologie het mogelijk maakt om in "enkele honderden dagen" heen en weer te vliegen.

China stuurde deze maand ook al ruimtevaarders, die het taikonauten noemt, naar een eigen ruimtestation in een baan om de aarde. Het land wil ook een maanbasis neerzetten en onbemande missies naar planetoïden en de planeet Jupiter uitvoeren.