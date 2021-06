Sinds de oprichting van betaaldienst Tikkie is zo'n 10 miljard euro via de app betaald, meldt initiatiefnemer ABN AMRO donderdag. De dienst zou inmiddels zeven miljoen gebruikers hebben.

Tikkie is een dienst voor betaalverzoeken via WhatsApp, Messenger, sms of per QR-code. Het is donderdag precies vijf jaar geleden dat de eerste Tikkie werd verstuurd. Deze maand is de grens van zeven miljoen gebruikers gepasseerd.

De drukste dag ooit voor Tikkie was afgelopen april toen de terrassen weer opengingen. Die dag werden er 416.000 Tikkies verwerkt. Het gemiddelde bedrag van een Tikkie is 37,70 euro en op vrijdagen wordt de dienst het vaakst gebruikt. Horecagerelateerde termen als lunch en eten worden het vaakst opgevoerd in de betaalopdracht.

Tikkie startte ooit als een dienst voor consumenten. Sinds september 2018 is de app ook voor zakelijke klanten te gebruiken. Inmiddels zijn er veertienduizend zakelijke gebruikers geregistreerd. Zakelijke Tikkies worden volgens ABN AMRO door zowel grote als kleine bedrijven gebruikt.