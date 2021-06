Facebook heeft eerder deze week een rouwadvertentie van de Belgische militair Jürgen C. verwijderd. Het blijkt te gaan om een fout, bevestigt een woordvoerder van het platform aan NU.nl.

C., wiens lichaam zondag gevonden werd in Belgisch-Limburg nadat hij op de vlucht was geslagen, had extreemrechtse sympathieën. Ook bedreigde hij verschillende virologen.

De vriendin van Jürgen C. deelde deze week het overlijdensbericht van haar vriend op Facebook. Vervolgens werd haar account voor dertig dagen geblokkeerd.

Volgens Facebook is de post inmiddels hersteld. "We bieden onze oprechte excuses aan voor eventuele woede die deze verwijdering mogelijk heeft veroorzaakt", zegt de woordvoerder. Of de vrouw ook weer bij haar account kan, is onduidelijk.

Facebook verwijderde eerder al loftuitingen aan het adres van C. Ook steunpagina's ter ere van de geradicaliseerde militair werden offline gehaald. "Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen C., zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram", zei een woordvoerder eerder.