De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee zou woensdag dood zijn aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd, melden Spaanse media. Enkele uren eerder bepaalden Spaanse rechters dat hij door Spanje mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

McAfee werd in oktober 2020 aangehouden op verdenking van belastingontduiking en zat sindsdien vast in afwachting van uitlevering. Als hij schuldig zou worden bevonden, kon hij een celstraf van vijf jaar krijgen.

Justitie in de Verenigde Staten zegt dat McAfee, die in de jaren tachtig het bekende antivirusbedrijf McAfee oprichtte, van 2014 tot en met 2018 geen belastingaangiften heeft gedaan. Ook zou hij bezittingen hebben achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto. In die jaren zou McAfee miljoenen dollars hebben verdiend.

De 75-jarige McAfee noemde de beschuldigingen politiek gemotiveerd, omdat ze te maken zouden hebben met zijn politieke ambities. McAfee stelde dat de belastingdienst een zaak tegen hem begon omdat hij twee maanden eerder aankondigde voor de tweede keer mee te willen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei toen ook de belastingdienst te gaan aanpakken.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).