Vier mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij het in brand steken van een 5G-zendmast in Dronten zijn woensdag vrijgesproken. Hoewel er volgens de rechtbank in Rotterdam sterke aanwijzingen zijn dat het viertal met de brandstichting te maken heeft, is dat niet genoeg voor een veroordeling.

Tegen drie van hen had het Openbaar Ministerie een jaar cel geëist, tegen de vierde tien maanden waarvan een deel voorwaardelijk.

De brand werd gesticht in de nacht van 9 op 10 april vorig jaar en was onderdeel van een reeks van in totaal 29 zendmastbranden in anderhalve maand tijd. De mast in Dronten stond aan de Guldendreef. De schade aan de mast was dusdanig dat deze tijdelijk niet kon worden gebruikt. Telecomaanbieder KPN deed aangifte.

Onder meer uit afgeluisterde telefoongesprekken en camerabeelden zou zijn gebleken dat drie verdachten bij een pompstation een jerrycan met benzine vulden, om daarmee vervolgens naar de zendmast te rijden en de schakelkast daarvan in brand te steken. De jerrycan is later bij de mast gevonden. Ook werd een handdoek aangetroffen, met daarop DNA-sporen van een van de verdachten.

Dat de verdachten gezamenlijk zijn opgetrokken bij de plaats van het misdrijf betekent niet dat zij allen verantwoordelijk zijn voor de brand, vindt de rechtbank. Het kan zelfs zo zijn dat slechts één van hen de brand heeft gesticht.