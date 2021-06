Nederlanders kunnen vanaf nu een vaccinatiebewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze naar evenementen zonder een negatief testbewijs te hoeven tonen. Vanaf 1 juli kan de app ook worden gebruikt om een reisbewijs voor binnen de EU aan te maken. Vijf vragen en antwoorden over de app.

1. Wat is de CoronaCheck-app?

De app is bedoeld om aan te tonen dat je niet met het coronavirus besmet bent. Dat kan nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen in Nederland of wanneer je naar een ander EU-land wil reizen.

Je kunt de app downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones). Over het algemeen is CoronaCheck beschikbaar voor Android-smartphones vanaf 2015 en iPhones vanaf 2013.

CoronaCheck wordt ook wel digitaal vaccinatiebewijs, coronapas, coronapaspoort, vaccinatiepaspoort of COVID-19-certificaat genoemd.

2. Hoe werkt de app?

In de app kun je laten zien dat je tegen COVID-19 gevaccineerd bent, een recente negatieve testuitslag hebt of in het afgelopen half jaar van het virus bent hersteld. CoronaCheck zet dit om in een QR-code, die kan worden gescand.

Het is al enkele weken mogelijk om negatieve testbewijzen in de app te laten zien. Een toegangstest is niet overal verplicht, maar sommige sectoren zetten ze in om meer mensen te kunnen toelaten. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het EK voetbal.

Vanaf donderdag kunnen gebruikers inloggen met hun DigiD om hun vaccinatiegegevens op te halen. De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dat zoekt de app door in andere aangesloten systemen. Voor een Nederlandse QR-code moet je volledig gevaccineerd zijn. Om een internationale QR-code te maken heb je aan één vaccinatie voldoende.

Vanaf 1 juli wordt het ook mogelijk om aan te tonen dat je bent hersteld van COVID-19. De besmetting mag maximaal 180 dagen (een half jaar) geleden zijn vastgesteld. Je kunt alleen een herstelbewijs ophalen als je je via de GGD hebt laten testen. Dat kan dus niet als je na een test van een commerciële aanbieder besmet bleek.

3. Heb ik CoronaCheck nodig om binnen de EU op vakantie te gaan?

Landen kunnen inkomende reizigers voorwaarden opleggen. In veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken worden gewacht. Landen mogen je niet weigeren of terugsturen, maar kunnen bijvoorbeeld wel boetes opleggen.

Het gebruik van CoronaCheck of een papieren alternatief is niet verplicht, maar de app maakt het wel makkelijker om binnen de EU te reizen. Aan de andere kant is het ook geen vrijbrief. EU-landen kunnen binnenkomende reizigers nog altijd vragen om bijvoorbeeld bij aankomst in quarantaine te gaan.

4. Ik ben gevaccineerd, maar dit is schijnbaar niet bekend. Wat nu?

In het persoonlijk vaccinatieoverzicht bij het RIVM kun je controleren of het instituut op de hoogte is van jouw inenting. Dit is de eenvoudigste manier om te controleren of je een groen vinkje kunt verwachten.

Het kan voorkomen dat je wel gevaccineerd bent, maar dat het RIVM dat (nog) niet weet. Als CoronaCheck jouw vaccinatie ook niet kan terugvinden in andere systemen, zoals die van de GGD, kan de app geen vaccinatiebewijs tonen.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er achterstanden, met name bij prikken die door huisartsen en andere zorginstellingen zijn gezet. Ook kan er bij het registreren iets fout zijn gegaan.

Vanaf 1 juli moeten zorgprofessionals de mogelijkheid krijgen om een gezette prik handmatig door te geven. Dat moet een oplossing zijn voor mensen die wel gevaccineerd zijn, maar dat in de app niet terugzien.

5. Ik heb geen smartphone of wil de app niet downloaden, wat nu?

Je kunt een papieren bewijs aanvragen op de website van CoronaCheck. Deze kun je vervolgens printen en meenemen wanneer je een evenement bezoekt of op vakantie gaat.