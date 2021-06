998 Nederlanders hebben zich aangemeld om astronaut te worden bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In totaal hebben meer dan 22.000 Europeanen zich opgegeven als aspirant-astronaut.

Onder de Nederlanders zijn driehonderd vrouwen, 30 procent van het totaal. Alleen Estland had een nog hoger percentage vrouwen, maar daar waren veel minder aanmeldingen.

De Fransen vormen met 7.137 mensen de grootste groep. Daarna volgen de Duitsers (3.700), Britten (1.979) en Italianen (1.860). Uit België kwamen net iets meer dan duizend aanmeldingen.

De ESA zoekt dit jaar ook astronauten met een lichte lichamelijke beperking. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, mensen die een onderbeen missen of om mensen die korter dan 1,30 meter zijn. Zij kunnen 'parastronaut' worden. Vanuit die groep kwamen 257 aanmeldingen, onder wie 13 Nederlanders.

De kandidaten worden de komende tijd gekeurd. In oktober volgend jaar wordt bekendgemaakt wie de nieuwe astronauten zijn. Europa werkt met de Verenigde Staten, Canada en Japan aan bemande reizen naar de maan. Europa mag zeker drie astronauten leveren die in een nieuw ruimtestation rond de maan gaan wonen.