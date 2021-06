Microsoft gaat vanaf 6 juli zijn algemene terugbetalingsvoorwaarden voor Cyberpunk 2077 weer hanteren. Dat staat in een update op de supportpagina over het retourbeleid bij aangeschafte digitale games.

Het bedrijf schrijft dat het spel na de updates weer onder het gebruikelijke restitutiebeleid gaat vallen. Het beleid geldt voor zowel nieuwe als lopende aankopen.

In het algemene beleid worden alle digitale aankopen als definitief beschouwd. Microsoft kan echter kijken of de koper in aanmerking voor een terugbetaling komt. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals het gebruik van het product.

In tegenstelling tot Sony, dat het spel in december had verwijderd uit zijn winkel, had Microsoft ervoor gekozen om Cyberpunk 2077 niet uit zijn digitale schappen te halen. Het bedrijf beloofde ontevreden klanten wel te voorzien van een volledige terugbetaling, iets wat Microsoft normaliter niet doet.

Sinds maandag is Cyberpunk 2077 weer verkrijgbaar in de PlayStation Store, nadat ontwikkelaar CD Projekt Red een grote software-update had doorgevoerd. Het spel moet door de update minder snel vastlopen.

Toch zijn de problemen nog niet voor iedereen opgelost. "PlayStation 4-gebruikers kunnen nog prestatieproblemen ondervinden. We werken eraan om de stabiliteit op alle consoles te verbeteren. De game biedt nu de beste ervaring op de PlayStation 4 Pro en de PlayStation 5", aldus de makers op Twitter.