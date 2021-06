Het is nog altijd druk op het netwerk van KPN. De internetprovider zag in mei en juni ongeveer een kwart meer thuiswerkverkeer dan in dezelfde periode van vorig jaar, laat het bedrijf dinsdag desgevraagd weten aan NU.nl.

KPN heeft wel vastgesteld dat een klein deel van het thuiswerkverkeer niet meer is teruggekeerd na de meivakantie. "Daaruit kun je de conclusie trekken dat er weer wat meer mensen naar kantoor gaan", zegt een woordvoerder.

Tegelijkertijd is het gedurende kantoortijden nog altijd druk op het netwerk van KPN. "Het grootste gedeelte van Nederland werk dus nog altijd vanuit huis", concludeert de provider.

Pieken zijn er elk half en heel uur, wanneer videovergaderingen van start gaan. De populairste begintijden om te vergaderen zijn 10.00, 11.00 en 14.00 uur. De provider ziet op dat moment de grootste stijging in het uploadverkeer.

De echt grote pieken, die ontstonden tijdens de lockdowns, blijven vooralsnog uit. Toch denkt de provider dat er op termijn wel weer nieuwe records zullen komen. "We blijven immers ook na corona meer thuiswerken en het najaar is traditioneel gezien altijd een drukkere periode. En de trend is dat het dataverkeer de komende jaren verder zal groeien."

De opbouw van het internetverkeer is sinds de pandemie ook anders. Voor corona lag de piek op een doordeweekse dag in de avond, nu is dat juist overdag. Gedurende de dag wordt er meer data geüpload, terwijl er 's avonds meer wordt gedownload, zegt de woordvoerder. Dat komt vermoedelijk doordat mensen in de avond content gaan kijken, bijvoorbeeld op Netflix.