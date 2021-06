NASA werkt aan een techniek die bevingen moet opsporen op Venus, schrijft het ruimteagentschap. De onderzoekers willen ballonnen gebruiken om Venus te verkennen, omdat het oppervlak van de planeet extreem heet en onherbergzaam is.

Met behulp van uiterst gevoelige barometers, die veranderingen in de luchtdruk waarnemen, kon NASA in 2019 een zware aardbeving waarnemen in Californië.

Tussen 4 en 6 juli van dat jaar werd de Amerikaanse staat getroffen door een reeks krachtige aardbevingen, die ontstonden in de buurt van Ridgecrest. Die bevingen resulteerden in meer dan tienduizend naschokken over een periode van zes weken.

De NASA-onderzoekers grepen de gelegenheid aan om de techniek te testen. Zij lieten ballonnen met de barometers op grote hoogte los. Op 22 juli lukte het een van de meetinstrumenten om de laagfrequente geluidsgolven te detecteren. Die werden veroorzaakt door een naschok op de grond.

NASA wil Venus onderzoeken, omdat het qua grootte en leeftijd veel lijkt op de Aarde. Het ruimteagentschap wil te weten komen wat er met Venus gebeurd is waardoor het zo onherbergzaam is geworden. NASA gaat tussen 2028 en 2030 twee wetenschappelijke missies naar Venus sturen.