In september moet de satellietinternetdienst Starlink wereldwijd werken. Dat maakte Starlink-directeur Gwynne Shotwell bekend, schrijft persbureau Reuters dinsdag.

"We hebben met succes ongeveer achttienhonderd satellieten ingezet. Zodra al die satellieten hun operationele baan bereiken, zullen we continu wereldwijde dekking hebben. Dat zou in september al haalbaar zijn", vertelde Shotwell tijdens een technologieconferentie.

Ze benadrukt wel dat de dienst in elk land moet worden goedgekeurd en aan de telecomregels moet voldoen. Inmiddels zijn internetabonnementen van Starlink beschikbaar in elf landen, waaronder Nederland.

In mei zei SpaceX-topman Elon Musk meer dan een half miljoen preorders voor de dienst te hebben ontvangen.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om betalende klanten wereldwijd van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn.

Starlink kost de eerste gebruikers 99 euro per maand. Daarnaast moeten mensen vooraf eenmalig 499 euro betalen om een Starlink Kit te kopen. Daarin zitten onder meer een wifirouter en een antenne voor een verbinding met de satellieten.