De Europese Commissie opent een formeel onderzoek naar Google en zijn reclamepraktijken. Brussel wil weten of de techgigant de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten.

Brussel startte in januari al twee verkennende onderzoeken naar de techgigant. Het eerste onderzoek was gericht op de advertentietechnologie die Google gebruikt en het tweede onderzoek op de wijze waarop het bedrijf data verzamelt en verwerkt.

In het formele onderzoek zal met name worden bekeken of Google de toegang tot gebruikersgegevens voor reclamepraktijken alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang toe gaf.

"Wij zijn bezorgd dat Google het voor andere online reclamediensten moeilijker heeft gemaakt om te kunnen concurreren met advertentiediensten", zegt EU-commissaris Margrethe Vestager, die over de mededingingsregels gaat.

Volgens haar is een gelijk speelveld belangrijk. Ze doelt op een gelijk speelveld voor onder meer adverteerders die consumenten proberen te bereiken en uitgevers die hun ruimte aan adverteerders verkopen om inkomsten te genereren.

De duur van het onderzoek is nog niet bekend. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals de complexiteit van de kwestie en de mate waarin ondernemingen meewerken met de Europese Commissie.

Google heeft in de afgelopen drie jaar al verschillende hoge boetes gekregen voor onder meer het bevoordelen van zijn eigen zoekmachine, het misbruiken van zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android en het belemmeren van andere adverteerders. Het ging in totaal om een boetebedrag van 8,2 miljard euro.