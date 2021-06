Door een aanval op de IT-systemen van Luik, zijn meerdere diensten in de stad sinds maandagochtend niet beschikbaar. Dit meldt het bestuur van de Belgische stad via Twitter. Wie achter de aanval zit is niet bekend.

Als gevolg van de cyberaanval kunnen bij verschillende diensten geen documenten worden geprint of aangepast. Dit is onder andere niet mogelijk bij de burgerlijke stand, stadsplanning en de districtgemeenten, schrijft RTBF.

De stad spreekt van een "criminele aanval" en zegt dat zij deskundigen heeft ingeschakeld om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarnaast gaat de gemeente nieuwe afspraken maken met burgers die door de aanval niet door de getroffen diensten geholpen kunnen worden.

Het is nog niet duidelijk of de dader gegevens heeft gestolen en hoe hij heeft ingebroken. RTBF claimt, op basis van verkregen informatie, dat de dader losgeld eist.

Daarnaast zou de dader de ransomeware Ryuk hebben gebruikt om de systemen plat te krijgen. Een van de nieuwere varianten van Ryuk kan zichzelf verspreiden onder Windows-apparaten, zonder tussenkomst van een persoon.