De helft van de Nederlanders heeft een of meerdere smarthomeproducten in huis, blijkt uit de vijfde Smart Home Monitor van onderzoeksbureau Multiscope. Vorig jaar was dat nog 42 procent.

Het onderzoek is gehouden onder ruim 5.200 respondenten van achttien jaar en ouder. In totaal zouden Nederlanders voor 2,9 miljard euro aan smarthomeproducten in huis hebben staan. Dat is een stijging van 400 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

Slimme verlichting of schakelaars en slimme speakers zijn nog altijd het populairst. Vorig jaar bezat 21 procent van de Nederlandse huishoudens slimme verlichting of schakelaars. Dit jaar is dat 27 procent. Het aantal mensen dat een slimme speaker heeft groeide van 19 naar 23 procent.

De belangrijkste motivaties om slimme producten te kopen zijn gemak en comfort. Ook kostenbesparing is een vaak genoemde reden. Consumenten die geen interesse hebben, geven voornamelijk aan dat de huidige apparaten nog voldoen of dat ze de toegevoegde waarde van een slim product (nog) niet zien.