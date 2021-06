Duitsland gaat onderzoek naar Apple doen. Toezichthouder Bundeskartellamt bekijkt of de techgigant met zijn iPhone en besturingssysteem iOS een dominante marktpositie heeft gecreëerd. Ook wordt de App Store onder de loep genomen.

"De onderzoeken zullen zich vooral richten op de werking van de App Store, omdat Apple op allerlei manieren invloed kan uitoefenen op de zakelijke activiteiten van derden", aldus Andreas Mundt, het hoofd van de toezichthouder.

Volgens hem wordt ook uitgebreid ingegaan op de omvang van de technologische en financiële middelen van Apple. Ook de toegang tot gegevens zal worden onderzocht. De Duitse toezichthouder kreeg begin dit jaar nieuwe bevoegdheden om op te treden tegen digitale platforms die een cruciale rol spelen in de online economie.

Het Bundeskartellamt overweegt ook aanvullende procedures naar aanleiding van klachten uit de reclame- en mediasector. Deze hebben onder meer betrekking op geplande privacybeperkingen voor de manier waarop adverteerders gebruikers volgen.

Apple zegt in een reactie dat de App Store een motor is voor innovatie en het scheppen van banen en dat de 'iOS-app-economie' in Duitsland meer dan 250.000 banen oplevert. Volgens Apple biedt de App Store alle Duitse ontwikkelaars, hoe groot ze ook zijn, dezelfde kans om hun "passie en creativiteit" wereldwijd te delen met gebruikers.