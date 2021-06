Facebook rolt maandag zijn Clubhouse-alternatief Live Audio Rooms uit in de Verenigde Staten, meldt The Verge. De audiochatfunctie moet later in meer landen beschikbaar worden.

Met de app kunnen mensen luisteren en deelnemen aan live gesprekken. De nieuwe functie is in eerste instantie alleen beschikbaar voor organisaties en bekende personen uit de Verenigde Staten.

Zij kunnen vanaf maandag een 'room' (kamer) openen om met maximaal vijftig mensen in gesprek te gaan. Anders dan bij concurrent Clubhouse is aan het aantal mensen dat mee kan luisteren geen maximum verbonden.

Live Audio Rooms wordt toegevoegd aan de huidige Facebook-app. De kamers kunnen vooralsnog alleen worden opgezet door Apple-gebruikers. Wel kunnen zowel iOS- als Android-gebruikers meedoen aan de gesprekken.

Wanneer de functie in Nederland wordt uitgebracht, is nog niet bekend.