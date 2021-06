Veel mobiele providers zouden onvoldoende duidelijkheid geven over hun internetsnelheid, meldt vergelijkingssite bestemobieleproviders.nl. De providers houden zich daarmee volgens de site niet aan de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de regels van de ACM moeten providers hun geraamde downloadsnelheid, de hoogste snelheid die een provider kan bieden, in hun contract vermelden. Naar een website verwijzen in de overeenkomst mag niet.

In zijn onderzoek beschouwt Bestemobieleproviders.nl, net als de ACM, geraamde downloadsnelheid als de hoogste internetsnelheid die in de praktijk kan worden gehaald. T-Mobile hanteert dezelfde definitie voor de term.

Vodafone en KPN spreken van geraamde snelheid als alle omstandigheden perfect zijn, zoals de kwaliteit van de telefoon en de afstand tot de zendmast. De vergelijkingssite spreekt dan echter van een theoretische downloadsnelheid.

Volgens het onderzoek houden T-Mobile, enkele providers die gebruikmaken van het netwerk van T-Mobile, Tele2 en Ben zich het beste aan de regels. Zij vermelden de geraamde internetsnelheid in hun contracten, die online in te zien zijn.

Niet iedereen houdt zich aan de regels

Vodafone doet dit volgens de site niet, maar zou verwijzen naar een pagina waar je de 5G-snelheid kunt zien. In de contracten van dochterbedrijf Hollandsnieuwe staat helemaal niets over downloadsnelheid vermeld.

Volgens Vodafone is de conclusie die de site trekt onjuist. "In onze contracten worden de snelheden beschreven. Bestemobieleproviders.nl verwijst in het artikel naar de website van Vodafone met de algemene voorwaarden en tarieven. Op deze pagina staan geen contracten van Vodafone. Contracten zijn namelijk alleen inzichtelijk voor de getekende partijen, oftewel Vodafone en de desbetreffende klant."

In het contract van KPN biedt de provider een maximale snelheid van 500 Mbit/s aan, maar maakt niet duidelijk of de snelheid te behalen is via 4G, 5G of beide. Ook in de online contracten van Simyo, dat gebruikmaakt van het netwerk van KPN, staat geen downloadsnelheid aangegeven.

Volgens een woordvoerder van KPN staat de downloadsnelheid wel in de zogenoemde 'Overeenkomst mobiele aansluiting'. Deze wordt automatisch opgesteld en verstuurd naar de consument.

Een woordvoerder van de ACM zegt het artikel te hebben gelezen. "We zien dit als een belangrijk signaal. Kennelijk houden niet alle providers zich aan de regels. We gaan het nu verder oppakken, we moeten alleen nog even kijken op welke manier."