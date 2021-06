KPN verwacht dat bijna elk huishouden tegen het einde van 2026 op glasvezel aangesloten kan zijn. De provider heeft maandag de drie miljoenste woning op het glasvezelnetwerk aangesloten.

Inmiddels hebben 3,9 miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting, waarvan 75 procent dus wordt beheerd door de provider.

KPN zegt negenduizend woningen per week op het netwerk aan te sluiten. Dat zijn ongeveer achttienhonderd aansluitingen per dag. "In dit tempo heeft in 2026 bijna iedereen in Nederland glasvezel", aldus de provider.

In maart maakte het bedrijf bekend bijna duizend dorpen eerder te willen aansluiten op het glasvezelnetwerk dan gepland. De provider is daarvoor een samenwerking aangegaan met pensioenfonds ABP.

De partijen willen de komende jaren 1 miljard euro extra investeren in de aanleg van een glasvezelnetwerk in bijna duizend kleine dorpen en kleine woonkernen.