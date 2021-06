Gameontwikkelaar EA laat spelers tijdelijk zien wat er in zijn lootboxen zit. Het gaat echter alleen om specifieke pakketten uit de Festival of FUTball-campagne, die van 11 juni tot en met 16 juli duurt. Het is niet duidelijk of de feature daarna ook wordt gebruikt bij andere pakketten.

De lootboxen van FIFA 21 kun je vergelijken met pakjes voetbalkaarten. Normaliter weet je niet wat je krijgt. Daarnaast kan de zeldzaamheid en de waarde van de inhoud erg uiteenlopend zijn.

Bij de Preview Packs, zoals deze specifieke pakketten heten, kunnen klanten voor hun aanschaf zien wat de inhoud van de lootbox is. Dit kan met de Preview-knop rechtsboven in het scherm. Daarna krijgt de klant de keuze om het pakket te kopen of om de betaling te annuleren.

Als de speler de lootbox wil kopen, vraagt het spel om een laatste bevestiging voordat de transactie plaatsvindt. Als hij het pakket niet wil, start er een timer van twintig uur. De speler kan pas een nieuwe lootbox inzien als de timer afloopt. Klanten kunnen de timer opheffen door het pakket te kopen.

De Kansspelautoriteit beschouwt het spelelement rond de digitale pakketten in FIFA als gokken en legde EA vorig jaar een dwangsom op van 500 duizend euro per maand. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 5 miljoen euro.