Tijdens de persconferentie van 18 juni is er meer bekendgemaakt over het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC). Het DCC is vanaf 1 juli beschikbaar via de CoronaCheck-app. Het certificaat geldt als reisdocument binnen de hele Europese Unie. Ook krijg je met een DCC toegang tot evenementen in Nederland. NU.nl zet op een rij hoe je het certificaat kan krijgen en waar je op moet letten.

Je kunt CoronaCheck downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones). Over het algemeen is de app beschikbaar voor Android-smartphones vanaf 2015 en iPhones vanaf 2013. Hier kan je meer lezen over hoe de app precies werkt. De app is niet verplicht, maar het maakt het tonen van bewijzen wel makkelijker.

Hoe krijg ik een DCC via CoronaCheck?

Om een DCC te maken heb je een van de volgende dingen nodig:

Een vaccinatiebewijs Een recente negatieve testuitslag Een positieve testuitslag die laat zien dat je in het laatste half jaar van COVID-19 bent genezen

Zodra de functie aan CoronaCheck wordt toegevoegd, kun je in de app inloggen met DigiD. De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dan zoekt de app door in andere aangesloten systemen.

Je testuitslag registreer je met de ophaalcode die je van je testlocatie heb gekregen.

Wat kan ik met een DCC?

Met een geldig DCC kun je toegang krijgen tot evenementen in Nederland. Ook kan je het certificaat gebruiken als reisdocument binnen heel Europa.

Let wel op: het kan zijn dat een DCC niet voldoende is om vrij te reizen. Sommige landen willen dat toeristen volledig gevaccineerd zijn of hun laatste prik veertien dagen voor de reis hebben gekregen. Als in het tweede geval meer dan twee weken zijn verstreken, dan kan je in veel gevallen alsnog reizen met een recente negatieve testuitslag.

Van 1 juli tot eind augustus kan je een gratis test krijgen via de reisorganisatie waarbij je een reis hebt geboekt of via een speciale website die de overheid op 1 juli lanceert.

Check voordat je gaat reizen aan welke eisen je moet voldoen op deze site. Het advies blijft om alleen te reizen naar groene en gele landen.

Ik ben minstens één keer gevaccineerd, maar dat staat nog niet in de CoronaCheck-app. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat je vaccinatie nog niet is geregistreerd in het systeem van het RIVM. Als CoronaCheck jouw vaccinatie ook niet kan terugvinden in andere systemen, zoals die van de GGD, kan de app geen vaccinatiebewijs tonen. Dit kan komen door achterstanden bij de prikkende partijen.

Vanaf 1 juli komt er een webportaal online voor zorgverleners en andere partijen die vaccineren. Als je contact opneemt met degene die jouw prik heeft gezet, dan kan hij je vaccinatie registreren in het portaal.

Op die manier krijg je alsnog een DCC en coronatoegangsbewijs. De QR-code kan op papier worden gebruikt en in de CoronaCheck-app worden geregistreerd als digitaal bewijs.