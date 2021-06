Google werkt aan een functie waarbij elke Android-telefoon kwijtgeraakte smartphones kan terugvinden, schrijft 9to5Google vrijdag. De site zou de functie hebben ontdekt in de broncode van Google Play Services.

De functie zou hetzelfde werken als de Zoek Mijn-functie van Apple. Daarbij kunnen iOS-apparaten worden gevonden via bluetoothsignalen, ook als het kwijtgeraakte apparaat uitstaat.

Het is voor Android-gebruikers al mogelijk om hun eigen zoekgeraakte telefoon terug te vinden via de Zoek Mijn Telefoon-functie van Google.

Hiervoor is echter een wifiverbinding of verbinding via een mobiel datanetwerk nodig om contact te leggen met de verloren smartphone. Telefoons die uitstaan kunnen dus niet of moeilijker met de Zoek Mijn Telefoon-functie worden gevonden.

Het is niet bekend of de functie ook tablets, laptops of koptelefoons kan terugvinden, zoals bij de zoekfunctie van Apple. Daarnaast is het niet zeker wanneer en of de functie wordt ingeschakeld.