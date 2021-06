Hostingbedrijf Yourhosting zegt vrijdag slachtoffer te zijn geworden van een ddos-aanval. Daardoor waren sommige websites en systemen tijdelijk onbereikbaar. De problemen lijken nu grotendeels opgelost, meldt het bedrijf.

Bij een ddos-aanval stuurt een crimineel veel internetverkeer naar een website of server. Daardoor kan een website of server overbelast raken en onbereikbaar worden.

De aanval zou ervoor hebben gezorgd dat de DNS-servers van het bedrijf tijdelijk werden platgelegd. Dat zijn servers die worden gebruikt om namen van computers naar IP-adressen te vertalen.

Inmiddels zijn de problemen grotendeels opgelost. Wel kan er nog vertraging optreden bij het bezoeken van websites. Ook worden e-mails met vertraging afgeleverd.

Yourhosting heeft naar eigen zeggen zo'n 160.000 klanten, die in totaal meer dan een miljoen domeinnamen in hun bezit hebben. Wie achter de aanval zit, is niet duidelijk. Het bedrijf zegt nog altijd last te hebben van veel verkeer op de servers.