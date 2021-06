Een Amerikaanse organisatie voor de verkeersveiligheid heeft in totaal dertig onderzoeken geopend naar Tesla-ongelukken waarbij vermoedelijk de zelfrijdende functie was ingeschakeld. In totaal zouden daar tien personen bij om het leven zijn gekomen sinds 2016, meldt persbureau Reuters.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) deelde donderdag een lijst met details over alle dertig crashes met het persbureau. Eerder had de organisatie al bekendgemaakt een aantal Tesla-ongelukken te onderzoeken, maar nog niet eerder was duidelijk dat het om zoveel zaken gaat.

Sommige van de onderzoeken lopen nog, terwijl andere al zijn afgerond. Volgens de NHTSA was in ieder geval bij drie van de dertig gevallen de zelfrijdende functie niet de oorzaak van crash. Hoeveel ongelukken nog worden onderzocht, is niet duidelijk.

De autofabrikant wilde tegenover het persbureau niet reageren, maar Tesla-baas Elon Musk heeft altijd gezegd dat de zelfrijdende functie veilig is wanneer deze op de juiste manier wordt gebruikt.

In april kwamen nog twee mannen om het leven bij een crash met een Tesla in de Amerikaanse staat Texas. De politie ging er na het ongeval van uit dat de zelfrijdende functie van de auto was ingeschakeld. De National Transportation Safety Board (NTSB) denkt echter dat dit niet het geval was.