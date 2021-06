Onderzoekers in Duitsland hebben een drone gemaakt die geschreeuw kan lokaliseren. Het apparaat zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld na een natuurramp overlevenden te vinden, meldt The Washington Post.

De drone is ontwikkeld door een team onderzoekers van het Duitse instituut Fraunhofer. Zij namen zichzelf op terwijl ze schreeuwden, tikten of andere geluiden produceerden die iemand in nood zou kunnen maken. Vervolgens leerde de drone met behulp van kunstmatige intelligentie deze geluiden te herkennen.

Volgens een van de onderzoekers is het apparaat ideaal om in te zetten na bijvoorbeeld aardbevingen, orkanen of bosbranden. De drones kunnen vliegen over plekken waar reddingswerkers moeilijk kunnen komen. Vervolgens kunnen ze vaststellen waar mensen mogelijk vastzitten, zodat hulpverleners weten waar ze moeten zijn.

"Drones kunnen in een kortere tijd een groter gebied bestrijken dan reddingswerkers of getrainde honden. Als een gebouw is ingestort, kunnen drones de reddingswerkers waarschuwen en helpen. De drones kunnen naar plaatsen vliegen waar zij niet zomaar kunnen komen", aldus een van de onderzoekers.