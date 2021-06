Facebook gaat zijn gebruikersvoorwaarden aanpassen om te verduidelijken hoe het platform met satire omgaat. Het sociale medium doet dit na een aanbeveling van de Oversight Board, de toezichtraad van het platform.

De raad oordeelde vorige maand dat een satirische meme over de Armeense genocide toch is toegestaan op Facebook. De afbeelding werd eerder door het platform verwijderd, omdat het te grof zou zijn en zou aanzetten tot haat en discriminatie.

Een meme is een afbeelding met tekst die grappig bedoeld is en vaak herhaald wordt. Op de betreffende foto staat een man die moet kiezen tussen twee knoppen. Het gezicht van de man is vervangen door de Turkse vlag. De ene keuze is "Ontken de Armeense genocide" en de andere is "De Armeniërs waren terroristen die het verdienden".

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd geprobeerd de Armeense bevolking uit te roeien. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide. De Oversight Board oordeelde dat de persoon die de afbeelding had geplaatst juist aandacht vraagt voor het probleem en geen Armeniërs discrimineert.

Volgens de toezichtraad had Facebook eerder laten weten een uitzondering te maken voor satire. Dit beleid stond echter niet in de gebruikersvoorwaarden. Facebook zegt de voorwaarden te zullen aanpassen.