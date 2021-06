Sociaal medium Snapchat stopt met het filter dat een snelheidsmeter in beeld brengt die laat zien hoe hard de gebruiker momenteel beweegt.

Snapchat zegt tegen NPR dat het filter bijna niet meer wordt gebruikt en dat dit de reden is dat het bedrijf ermee stopt. Die verklaring is opvallend, want de functie wordt al bekritiseerd sinds de introductie in 2013.

Critici vonden de functie onveilig, omdat het gebruikers aanmoedigde in de auto met de telefoon te spelen. De kritiek is niet ongegrond; er zijn meerdere, soms fatale ongelukken in de Verenigde Staten gebeurd met tieners die achter het stuur een selfie met het snelheidsmeterfilter maakten.

Die ongelukken hebben in meerdere gevallen geleid tot rechtszaken. De recentste zaak betreft een ongeluk in 2017, waarbij drie tieners om het leven kwamen. Afgelopen week werd bekend dat die zaak door mag gaan. De timing van Snapchat is dus opvallend.

Hoewel Snapchat, ondanks een aantal rechtszaken, altijd heeft geweigerd om de functie te verwijderen, heeft het door de jaren heen wel een aantal aanpassingen gedaan. Zo wordt er een waarschuwing gegeven dat Snapchat niet tijdens het rijden gebruikt moet worden en is er een maximumsnelheid voor de functie ingevoerd.