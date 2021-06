Vanaf nu zul je ook advertenties zien in Instagram Reels, de kortefilmpjesfunctie waarmee Instagram de concurrentie aangaat met Tiktok. De advertenties zijn maximaal dertig seconden lang en herhalen zichzelf automatisch, net als de reels zelf.

Advertenties in de relatief nieuwe functie van Instagram werden al getest in een aantal regio's, dus het is geen grote verrassing dat de reclames nu ook in Nederland en de rest van de wereld worden getoond.

Moederbedrijf Facebook kan tegen Techcrunch niet zeggen hoe vaak een gemiddelde gebruiker een advertentie in Reels te zien krijgt.

Reels is sinds augustus 2020 beschikbaar in Nederland. Instagram probeert hiermee in te spelen op de groeiende populariteit van concurrent TikTok, dat gigantisch populair is onder jongeren. TikTok-moederbedrijf Bytdance had eind 2020 zeker twee miljard gebruikers, verdeeld over zijn drie apps. Daar is TikTok veruit de grootste app van.