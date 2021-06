Muziekherkenningsdienst Shazam herkent ongeveer een miljard liedjes per maand. Dat meldt Apple, dat de app in 2018 overnam.

Shazam is een app die mensen kunnen gebruiken om liedjes te herkennen. Sta je in een winkel en ben je benieuwd wat voor muziek je hoort, dan vertelt Shazam je binnen tien seconden welk nummer het is, en door welke artiest het gemaakt is.

Er zijn inmiddels 50 miljard liedjes herkend door de app. Het vijftigmiljardste nummer dat herkend is, is het Mandarijnse liedje 框不住的愛 (不插電版), aldus Apple. Het liedje Dance Monkey van Tones and I is het meest herkende liedje door de app.

Shazam heeft zo'n 200 miljoen maandelijkse gebruikers en bestaat sinds 2002, toen het begon als SMS-dienst. Toen moesten gebruikers nog bellen naar een telefoonnummer, waarna ze per sms werden verteld welk liedje het was. Na de komst van de App Store, in 2008, werd de app bekend onder het grote publiek. Eind 2017 maakte Apple bekend dat het de dienst wilde overnemen en in 2018 werd de overname afgerond.