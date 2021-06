De gratis game Pokémon Unite verschijnt in juli voor de Nintendo Switch, heeft The Pokémon Company donderdag onthuld. In september moet het spel ook voor mobiel beschikbaar zijn.

Unite speelt zich af op het eiland Aeos, waar een reeks Pokémon-gevechten wordt georganiseerd tijdens een toernooi. Daarin kunnen spelers een team van vijf vormen en het tegen elkaar opnemen. Wie de meeste punten scoort voordat de tijd om is, wint.

Net als in de originele games kunnen Pokémon nieuwe aanvallen leren en uiteindelijk evolueren. Ook kunnen ze een zogeheten Unite-move leren, een speciale krachtige aanval.

Pokémon Unite ondersteunt cross-platform play, wat betekent dat spelers die gebruikmaken van een Nintendo Switch ook tegen mobiele gamers kunnen strijden en andersom. Ook wordt het mogelijk om je voortgang tussen beide apparaten te synchroniseren.

De game is vanaf 21 juli gratis te downloaden, maar bevat in-game aankopen.