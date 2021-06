Satellietbedrijf Inmarsat heeft zich donderdag tijdens een kort geding in de rechtbank van Rotterdam opnieuw verzet tegen de gedwongen verplaatsing van zijn ontvangstschotels in het Friese Burum. Volgens het bedrijf is het noodzakelijk dat deze daar blijven staan om noodoproepen vanaf zee te ontvangen.

Inmarsat gebruikt nu de 3,5GHz-frequentieband voor noodcommunicatie met schepen op zee. De Nederlandse overheid wil die band gaan gebruiken voor sneller 5G.

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakte eerder bekend dat verplaatsing van het station naar het buitenland noodzakelijk lijkt. Het kabinet wil dat Nederland het beste mobiele internet van Europa houdt en het grondstation van Inmarsat zou dat in de weg staan.

Volgens Inmarsat is dat echter niet waar. De satellietdiensten voor de veiligheid van zeelieden en 5G zouden prima binnen dezelfde spectrumband kunnen werken, vindt het bedrijf.

In het grondstation in het Friese Burum ontvangt Inmarsat jaarlijks circa 160 oproepen van schepen in nood. Daarmee bestrijkt het station circa een derde van de wereldwijde oproepen. Inmarsat wil graag dat dit werk ongestoord in Friesland kan blijven. Ook moeten de schotels volgens het bedrijf in werking blijven vanwege internationale afspraken.

Inmarsat zegt dat de staatssecretaris inmiddels bereid is om over de situatie te praten. Toch doet de rechter uitspraak in de zaak. Die wordt over twee weken verwacht.